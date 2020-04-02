На Буковине с завтрашнего дня вводится режим запрета въезда и выезда из области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Черновицкой области в полночь 3 апреля вводится режим запрета въезда и выезда из области, за исключением нескольких видов транспорта. Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук, сообщает УНН.
"С 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда из области, кроме: перевозки грузов; транзитного транспорта; транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность области; транспорта граждан, зарегистрированных в Черновицкой области, проживающих в ней, и возврающихся к месту постоянного проживания. Прошу всех учесть", - отметил Каспрук.
Как сообщалось, на Буковине официально подтверждено 143 случая заражения коронавирусом.