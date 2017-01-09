Пограничники на Буковине обнаружили более 1,3 тыс. пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Вчера вблизи границы пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку перемещения в Румынию табачных изделий и задержали мужчину, который, возможно, причастен к их транспортировке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вечером пограничный наряд отдела "Красноильск" рядом с линией границы обнаружил 3 ящика с табачными изделиями. Сигареты были подготовлены для перемещения через границу.
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Организовав проверку местности пограничники неподалеку заметили мужчину, который поняв, что его разоблачили попытался скрыться от правоохранителей. После задержания выяснилось, что документов при себе нарушитель не имеет, однако он оказался местным жителем.
Сейчас сигареты доставлены в пограничное подразделение, всего в ящиках было запаковано 1370 пачек курева. Кроме того, задержанный гражданин привлечен к административной ответственности.