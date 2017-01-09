Прикордонники на Буковині виявили понад 1,3 тис. пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Вчора поблизу кордону прикордонники Чернівецького загону завадили спробі переміщення в Румунію тютюнових виробів та затримали чоловіка, який, можливо, причетний до їхнього транспортування, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Ввечері прикордонний наряд відділу “Красноїльськ” поряд з лінією кордону виявив 3 ящики з тютюновими виробами. Сигарети були підготовлені для переміщення через держрубіж.
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Організувавши перевірку місцевості прикордонники неподалік помітили чоловіка, який зрозумівши, що його викрили спробував втекти від правоохоронців. Після затримання з’ясувалося, що документів при собі порушник не має, однак він виявився місцевим жителем.
Наразі сигарети доставлено до прикордонного підрозділу, загалом в ящиках було запаковано 1370 пачок курива. Крім того, затриманого громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності.