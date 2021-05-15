На Буковине более 70 000 человек выздоровели от коронавируса

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 373 случая болезни. За последние сутки 489 человек выздоровели, 70 270 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1719 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 562 ПЦР-исследований и 576 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.