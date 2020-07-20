На Борщаговском путепроводе завершили установку новых балок

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 41701 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102472 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107390 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134734 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111049 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132046 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102178 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104457 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Борщаговском путепроводе завершили установку новых балок

На Борщаговском путепроводе завершили установку новых балок

Киев  •  УНН

 • 12685 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве на Борщаговском путепроводе завершили установку новых балок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что масштабные ремонтные работы продолжаются на Борщаговском путепроводе: впервые с 1965 года капитально ремонтируют все конструктивные элементы сооружения, изношенность которых за 55 лет ежедневной эксплуатации достигла критического состояния.

"На части путепровода в направлении Кольцевой дороги были установлены последние необходимые 12 балок в пролетных строениях, таким образом, монтаж всех 35 балок на этом участке завершены. Напомню, что на первом этапе работ - на участке путепровода под трамвайными путями и на части путепровода в направлении центра - было заменено 41 балку", - отметил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Отмечается, что следующий этап работ - установка новой железобетонной монолитной плиты. Впоследствии ее покроют современной многослойной гидроизоляцией и обустроят асфальтобетонное покрытие.

Также восстановить движение транспорта в направлении Кольцевой дороги планируют до начала сентября.

Напомним, по информации КГГА, в Киеве во время карантина начали ремонт на 13 мостах и путепроводах. В частности, работу на Борщаговском путепроводе планируется завершить до конца года.

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