На Борщаговском путепроводе завершили установку новых балок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве на Борщаговском путепроводе завершили установку новых балок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Сообщается, что масштабные ремонтные работы продолжаются на Борщаговском путепроводе: впервые с 1965 года капитально ремонтируют все конструктивные элементы сооружения, изношенность которых за 55 лет ежедневной эксплуатации достигла критического состояния.
"На части путепровода в направлении Кольцевой дороги были установлены последние необходимые 12 балок в пролетных строениях, таким образом, монтаж всех 35 балок на этом участке завершены. Напомню, что на первом этапе работ - на участке путепровода под трамвайными путями и на части путепровода в направлении центра - было заменено 41 балку", - отметил заместитель главы КГГА Александр Густелев.
Отмечается, что следующий этап работ - установка новой железобетонной монолитной плиты. Впоследствии ее покроют современной многослойной гидроизоляцией и обустроят асфальтобетонное покрытие.
Также восстановить движение транспорта в направлении Кольцевой дороги планируют до начала сентября.
Напомним, по информации КГГА, в Киеве во время карантина начали ремонт на 13 мостах и путепроводах. В частности, работу на Борщаговском путепроводе планируется завершить до конца года.