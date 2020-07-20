На Борщагівському шляхопроводі завершили встановлення нових балок

Повідомляється, що масштабні ремонтні роботи тривають на Борщагівському шляхопроводі: уперше із 1965 року капітально ремонтують всі конструктивні елементи споруди, зношеність яких за 55 років щоденної експлуатації досягла критичного стану.

"На частині шляхопроводу у напрямку Кільцевої дороги були встановлені останні необхідні 12 балок у прогонових будовах, таким чином, монтаж усіх 35 балок на цій ділянці завершено. Нагадаю, що на першому етапі робіт – на ділянці шляхопроводу під трамвайними коліями i на частині шляхопроводу в напрямку центру – було замінено 41 балку", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Зазначається, що наступний етап робіт – влаштування нової залізобетонної монолітної плити. Згодом її вкриють сучасною кількашаровою гідроізоляцією і облаштують асфальтобетонне покриття.

Також відновити рух транспорту в напрямку Кільцевої дороги планують до початку вересня.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, у Києві під час карантинних обмежень почали ремонт на 13 мостах та шляхопроводах. Зокрема, роботу на Борщагівському шляхопроводі планують завершити до кінця року.