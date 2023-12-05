На Багамах американка погибла в результате нападения акулы
Киев • УНН
Американская туристка из Бостона погибла в результате нападения акулы во время катания на доске возле курорта на Багамах. Женщина получила тяжелые травмы и несмотря на попытки медиков реанимировать пострадавшую, спасти ее не удалось.
Туристка из США погибла в результате атаки акулы во время катания на падлборде на Багамах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
40-летняя женщина из Бостона, штат Массачусетс, в понедельник утром каталась на падлбордах вблизи курорта в западном Нью-Провиденсе вместе с родственником, когда подверглась нападению акулы. Сотрудники скорой помощи на берегу провели ей сердечно-легочную реанимацию, но спасти не смогли.
Пострадавшей сделали сердечно-легочную реанимацию. Однако она получила серьезные травмы правой половины тела, в том числе правого бедра, а также правой верхней конечности,
Женщина погибла на месте.
Дополнение
Хотя смертельные нападения акул на Багамах не являются распространенным явлением, недавно было зарегистрировано по меньшей мере два случая.
По сообщению полиции, 21 ноября 47-летняя немка пропала без вести во время дайвинг-экскурсии в водах Вест-Энда, Большой Багама.
В сентябре 2022 года 58-летняя американка погибла в результате нападения акулы во время подводного плавания с семьёй в водах Нью-Провиденса.
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На Багамах американка погибла в результате нападения акулы
Американская туристка из Бостона погибла в результате нападения акулы во время катания на доске возле курорта на Багамах. Женщина получила тяжелые травмы и несмотря на попытки медиков реанимировать пострадавшую, спасти ее не удалось.
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