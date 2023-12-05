На Багамах американка погибла в результате нападения акулы

Туристка из США погибла в результате атаки акулы во время катания на падлборде на Багамах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

40-летняя женщина из Бостона, штат Массачусетс, в понедельник утром каталась на падлбордах вблизи курорта в западном Нью-Провиденсе вместе с родственником, когда подверглась нападению акулы. Сотрудники скорой помощи на берегу провели ей сердечно-легочную реанимацию, но спасти не смогли.

Пострадавшей сделали сердечно-легочную реанимацию. Однако она получила серьезные травмы правой половины тела, в том числе правого бедра, а также правой верхней конечности, - сообщили в полиции.

Женщина погибла на месте.

Дополнение

Хотя смертельные нападения акул на Багамах не являются распространенным явлением, недавно было зарегистрировано по меньшей мере два случая.

По сообщению полиции, 21 ноября 47-летняя немка пропала без вести во время дайвинг-экскурсии в водах Вест-Энда, Большой Багама.

В сентябре 2022 года 58-летняя американка погибла в результате нападения акулы во время подводного плавания с семьёй в водах Нью-Провиденса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австралии акула напала на двух британских туристов