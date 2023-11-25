На Авдеевском направлении военные отбили 30 вражеских атак: ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 7 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктам. Говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. В эти сутки оккупанты нанесли очередные авиационные удары по Украине, продолжается атака ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 30 атак.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника", - говорится в сводке Генштаба.