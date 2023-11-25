На Авдеевском направлении военные отбили 30 вражеских атак: ситуация на фронте
Киев • УНН
За прошедшие сутки украинские войска провели 74 боевых столкновения, сбили все 6 вражеских БПЛА "Шахед-136/131" и отбили многочисленные атаки на разных направлениях, продолжая при этом наступление на Мелитопольском направлении.
За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 7 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктам. Говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. В эти сутки оккупанты нанесли очередные авиационные удары по Украине, продолжается атака ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Ситуация на фронте
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак.
На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 30 атак.
На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра.
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника", - говорится в сводке Генштаба.
На Авдеевском направлении военные отбили 30 вражеских атак: ситуация на фронте
За прошедшие сутки украинские войска провели 74 боевых столкновения, сбили все 6 вражеских БПЛА "Шахед-136/131" и отбили многочисленные атаки на разных направлениях, продолжая при этом наступление на Мелитопольском направлении.
Враг ударил беспилотниками по столице: есть разрушения и пострадавшие
Атака вражеских беспилотников в Киеве привела к разрушениям и ранениям; обломки упали на здания, две женщины оказались заблокированы в здании.
Сегодня 90-я годовщина Голодомора 1932-33 годов: мир узнает правду о геноциде против украинцев, который россия пытается повторить
Украинцы чтят память жертв Голодомора 1932-33 годов и других искусственных голодов созданных советской властью на территории Украины, которые привели к миллионам смертей. Сейчас геноцид украинского народа путем войны пытается осуществить россия.
Зависит успешное окончание войны в Украине: Арахамия назвал один из факторов
Давид Арахамия призвал к политическому единству за рубежом, утверждая, что от этого единства зависит исход войны.
Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами: ситуация в Украине
Во всем мире 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, почтив память сестер Мирабаль и способствуя прекращению гендерного насилия. Ведь статистика свидетельствует о высоком уровне насилия во всем мире.
Массированная атака на Киев: обломки БПЛА упали на многоэтажку в Днепровском районе
Обломки сбитого беспилотника упали на киевскую многоэтажку, вызвав задымление на верхних этажах; спасатели уже выехали на место происшествия.
Из-за падения обломков БПЛА в Киеве под завалами оказались две женщины - Кличко
Обломки БПЛА разрушили часть пятиэтажного дома в Соломенском районе Киева, под завалами оказались две женщины, спасательные работы продолжаются.
В результате атаки беспилотников в Киеве пострадали двое, среди них 11-летний ребенок
Киев подвергся мощной атаке беспилотников, в результате которой пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
лаврова пустят в Европу - правительство Северной Македонии разрешило пролет самолет страны-агрессора по своей территории
Делегация министерства иностранных дел россии, в состав которой, возможно, войдет сергей лавров, может посетить министерскую встречу ОБСЕ в Скопье.
Массированная атака дронов на Киев: в Соломенском районе горит здание детсада
Киев переживает мощную атаку беспилотников, в результате которой загорелся детский сад в Соломенском районе и повреждены окна в некоторых домах. Службы по чрезвычайным ситуациям реагируют на происшествия, информация о пострадавших уточняется.