На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 24 атаки врага за сутки - сводка Генштаба
На востоке и юге Украины сохраняется сложная ситуация: в Генштабе рассказали об оперативной обстановке за минувшие сутки. Больше всего враг атакует под Авдеевкой.
Во Франции фермеры вышли на протесты, сбросив тюки сена и навоза перед префектурами в разных городах
Французские фермеры протестуют против аграрной политики правительства, критикуя соглашения о свободной торговле, отсутствие поддержки, рост цен, инфляцию и обременительное администрирование. Они выражают свое недовольство такими акциями, как сброс сена и навоза в Меце и сжигание шин в Тулузе.
Укрзализныця готова к сложным погодным условиям и призывает отдать предпочтение поездам, а не автотранспорту
Укрзализныця подготовила железнодорожную систему к неблагоприятным погодным условиям, обеспечив бесперебойное сообщение в условиях сильного снегопада и сильного ветра. Для пассажиров, которые предпочитают поезда, а не личный автотранспорт, будут созданы дополнительные места в поездах.
Йеменские пираты захватили танкер, связанный с Израилем
Пираты захватили судно Central Park с многонациональным экипажем у побережья Йемена. Об инциденте сообщила компания Zodiac Maritime, которую связывают с израильским миллиардером.
Непогода в Одесской области и в других регионах положительно повлияет на озимые культуры Украины
Снежная погода в Одессе, которая распространяется по всей Украине, благоприятна для озимых культур, обеспечивая необходимую влагу после сильной засухи, говорит заместитель министра Тарас Высоцкий. Такими культурами засеяно почти 3,7 миллиона гектаров по всей стране.
Если россия усовершенствует технологии и нарастит производство оружия, война может выйти за пределы Востока и Юга - Наев
Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил, что сокращение помощи партнеров повлияет на обороноспособность Украины, и Россия может воспользоваться этим, усиливая свой военный потенциал и расширяя конфликт за пределы нынешних границ.
В понедельник, 27 ноября, школы Киевщины будут работать дистанционно
В связи с ожидаемыми сложными погодными условиями 27 ноября школы Киевской области переходят на дистанционное обучение, но детские сады остаются открытыми. Власти призывают жителей оставаться дома, чтобы предотвратить пробки на дорогах и облегчить уборку снега.
Говорили об усилении ВСУ: Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона США Ллойдом Остином вопросы укрепления украинской армии, сосредоточившись на помощи в сфере безопасности в условиях атак российских беспилотников. Остин подтвердил продолжение военной поддержки Украины со стороны США.
Ультраправые во Франции организовали беспорядки после убийства подростка, который входил в их число
Около 80 ультраправых демонстрантов столкнулись с полицией в Роман-сюр-Изер, Франция, что привело к 20 арестам. Причиной протеста стало убийство подростка неделю назад и последовавшие за ним аресты.
Сегодня из Авдеевки эвакуировали 4 человека: количество желающих выехать несколько уменьшилось
Сегодня из Авдеевки было эвакуировано четырех гражданских лиц, как сообщил Виталий Барабаш, глава военно-гражданской администрации города, и планируется дальнейшая целевая эвакуация.