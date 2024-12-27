На 4 лагеря для содержания российских военнопленных потратили более 290 миллионов гривен - аудит
Киев • УНН
Минюст создал 4 лагеря для содержания российских военнопленных, потратив 294,2 млн гривен. Пленные получают надлежащие условия, медицинскую помощь и другие права согласно Женевской конвенции.
За период полномасштабной войны Министерство юстиции Украины создало 4 лагеря для содержания российских военнопленных, на это направили 294,2 миллионов гривен.
Об этом сообщает Счетная палата, пишет УНН.
Детали
В связи с началом полномасштабной войны у Украины возникла необходимость удерживать российских военнопленных, количество которых постоянно растет.
Проблема заключалась в том, что специальной инфраструктуры для этого у страны не было, поэтому в условиях ограничения времени и финансов Правительство организовало систему содержания военнопленных под управлением Министерства юстиции.
В соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, Украина обеспечивает российским военнопленным безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь, право на труд и другие гуманитарные права. В частности, об этом свидетельствуют результаты аудита соответствия на тему «Осуществление мероприятий по содержанию военнопленных».
За почти 3 года полномасштабной войны Минюст создал 4 лагеря для содержания военнопленных и дополнительно организовал их размещение, охрану и медицинское обеспечение в более чем полсотни участков, созданных в учреждениях исполнения наказаний. На выполнение этих целей направили 294,2 млн гривен.
Значительную поддержку для обеспечения надлежащих условий содержания пленных оказали благотворительные организации и иностранные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста.
Также аудит выявил, что Минюсту стоит более комплексно решать вопрос перепрофилирования учреждений в лагеря, включая стратегию их использования в послевоенное время.
К тому же Счетная палата предоставила рекомендации для усиления контроля и отчетности со стороны Минюста, чтобы обеспечить отдельный учет расходов на содержание военнопленных и прозрачность использования этих средств.
Мы предоставили объектам контроля рекомендации, выполнение которых позволит документально подтвердить расходы Украины на содержание военнопленных, которые станут частью финансовых претензий к государству-агрессору в будущем. Наши доказательства этого должны быть весомыми и неопровержимыми
Напомним
С начала 2024 года россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. За предыдущие годы полномасштабной войны было зафиксировано 177 таких случаев.