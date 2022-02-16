На 16 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 16 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 16 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1680.1895 грн;
Серебро —21.1889 грн;
Платина — 931.0142 грн;
Палладий — 2063.5983 грн.
В сравнении с 16 февраля курс золота, палладия, серебра и платины вырос:
Золото — -22.0242 грн;
Серебро — -0.5562 грн;
Платина — -13.1574 грн;
Палладий — -39.2602 грн.