На 16 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Національний банк України на 16 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 16 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 680.1895 грн;
Срібло — 21.1889 грн;
Платина — 931.0142 грн;
Паладій — 2 063.5983 грн.
У порівнянні з 16 лютого курс золота, паладію, срібла та платини зріс:
Золото — -22.0242 грн;
Срібло — -0.5562 грн;
Платина — -13.1574 грн;
Паладій — -39.2602 грн.