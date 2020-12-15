На 15 декабря установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро вторника установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1 635.0643 грн;

Серебро — 21.4439 грн;

Платина — 917.4716 грн;

Палладий — 2 079.3043 грн.

По сравнению с 14 декабря курс всех металлов упал, кроме платины — ее цена возросла.