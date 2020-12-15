На 15 декабря установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 15 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро вторника установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 635.0643 грн;
Серебро — 21.4439 грн;
Платина — 917.4716 грн;
Палладий — 2 079.3043 грн.
По сравнению с 14 декабря курс всех металлов упал, кроме платины — ее цена возросла.