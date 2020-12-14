На 14 декабря установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 14 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро понедельника установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 651.1487 грн;
Серебро — 21.4773 грн;
Платина — 908.6331 грн;
Палладий — 2 092.8906 грн.
По сравнению с 13 декабря курс всех металлов упал, кроме палладия — его цена возросла.