На 14 грудня встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банк України на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок понеділка встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 651.1487 грн;
Срібло — 21.4773 грн;
Платина — 908.6331 грн;
Паладій — 2 092.8906 грн.
У порівнянні з 13 грудня курс всіх металів впав, окрім паладія - його ціна зросла.