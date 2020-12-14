На 14 грудня встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок понеділка встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 651.1487 грн;

Срібло — 21.4773 грн;

Платина — 908.6331 грн;

Паладій — 2 092.8906 грн.

У порівнянні з 13 грудня курс всіх металів впав, окрім паладія - його ціна зросла.