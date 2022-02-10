На 10 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 10 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 10 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1644.0929 грн;
Серебро —20.9205 грн;
Платина —938.4046 грн;
Палладий — 2040.3318 грн.
По сравнению с 9 февраля курс золота, палладия, серебра и платины вырос:
Золото — +9,710 грн;
Серебро — +0,399 грн;
Платина — +30,338 грн;
Палладий — +27,453 грн.