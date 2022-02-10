На 10 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Національний банк України на 10 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 10 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 644.0929 грн;
Срібло — 20.9205 грн;
Платина — 938.4046 грн;
Паладій — 2 040.3318 грн.
У порівнянні з 9 лютого курс золота, паладію, срібла та платини зріс:
Золото — +9,710 грн;
Срібло — +0,399 грн;
Платина — +30,338 грн;
Паладій — +27,453 грн.