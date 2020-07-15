МИД РФ заявило, что требует от Грузии "прекратить провокации" против самопровозглашенных Абхазии и Осетии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 41116 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107360 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134687 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111038 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132018 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102176 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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МИД РФ заявило, что требует от Грузии "прекратить провокации" против самопровозглашенных Абхазии и Осетии

МИД РФ заявило, что требует от Грузии "прекратить провокации" против самопровозглашенных Абхазии и Осетии

Киев  •  УНН

 • 12834 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Москва призывает Тбилиси отказаться от якобы “провокационных действий” на границе с РФ и так называемыми “независимыми” Абхазией и Южной Осетией и использовать для диалога все существующие площадки. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД России, пишет УНН.

“Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Григорий Карасин — Зураб Абашидзе, для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе. Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы”, — говорится в тексте комментария.

Участившиеся случаи пересечения границы с РФ, самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии вызывают обеспокоенность Москвы, также говорится в комментарии МИД РФ.

“С озабоченностью отмечаем участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии”, — заявили в министерстве.

Вашингтон, комментируя ситуацию с инцидентами на границе с РФ, и “независимыми” Абхазией и Южной Осетией, якобы демонстрирует свою несостоятельность в качестве беспристрастного участника Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, говорится в комментарии МИД России.

“Отдельно хотели бы отметить провокационные комментарии Госдепартамента и посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал. Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий”, — указали в министерстве.

Справка: Россия признает “независимость” грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, фактически отторгнутых Москвой в результате военной агрессии против Грузии в августе 2008 года.

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