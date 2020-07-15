МИД РФ заявило, что требует от Грузии "прекратить провокации" против самопровозглашенных Абхазии и Осетии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Москва призывает Тбилиси отказаться от якобы “провокационных действий” на границе с РФ и так называемыми “независимыми” Абхазией и Южной Осетией и использовать для диалога все существующие площадки. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД России, пишет УНН.
“Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Григорий Карасин — Зураб Абашидзе, для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе. Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы”, — говорится в тексте комментария.
Участившиеся случаи пересечения границы с РФ, самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии вызывают обеспокоенность Москвы, также говорится в комментарии МИД РФ.
“С озабоченностью отмечаем участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии”, — заявили в министерстве.
Вашингтон, комментируя ситуацию с инцидентами на границе с РФ, и “независимыми” Абхазией и Южной Осетией, якобы демонстрирует свою несостоятельность в качестве беспристрастного участника Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, говорится в комментарии МИД России.
“Отдельно хотели бы отметить провокационные комментарии Госдепартамента и посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал. Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий”, — указали в министерстве.
Справка: Россия признает “независимость” грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, фактически отторгнутых Москвой в результате военной агрессии против Грузии в августе 2008 года.