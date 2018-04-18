МВД подписало меморандум о сотрудничестве с ФБР

"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - сказал Аваков.

Министр пояснил, что это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

Напомним, Аваков в США обсудил план возвращения Донбасса и Крыма.