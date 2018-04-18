МВД подписало меморандум о сотрудничестве с ФБР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - сказал Аваков.
Министр пояснил, что это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.
Напомним, Аваков в США обсудил план возвращения Донбасса и Крыма.