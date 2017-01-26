МВФ определит дату заседания по Украине после доработки меморандума

"Директор фонда Кристин Лагард встречалась с представителями Украины в Давосе. Она отметила существенный прогресс в реформах, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF (программа расширенного финансирования). Мы продолжаем общение с властями страны по некоторым вопросам, которые остались, в частности дорабатываем меморандум об экономической и финансовой политике относительно временных графиков дальнейших действий", - сказал представитель фонда Уильям Мюррей.

"Как только документ будет доработан, отчет о завершении пересмотра программы будет представлен Совету директоров в течение ближайших недель. У меня пока нет точной даты", - добавил он.

Напомним, в МВФ 12 января заявляли, что фонд рассмотрит в ближайшие недели вопрос предоставления Украине очередного транша.

В декабре прошлого года первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявлял, что Украина выполнила все необходимые обязательства для получения очередного транша кредита МВФ.

Верховная Рада 21 декабря ночью приняла госбюджет на 2017 год, депутаты спешили принять закон до каникул МВФ.

Миссия МВФ, которая работала в Украине с 3 по 17 ноября, призвала украинскую власть принять согласованный с программой сотрудничества госбюджет на 2017 год. Миссия заявила, что украинской власти нужно больше времени для выполнения нынешнего этапа программы сотрудничества.