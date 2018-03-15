МВФ рассчитывает на сотрудничество с новыми главой НБУ Смолием
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Международный валютный фонд Украины приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и надеется на сотрудничество с ним и регулятором. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на заявление представительства.
"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального Банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом. В последние годы НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине", - говорится в заявлении.
Постоянный представитель МВФ в Украине также отметил, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных
специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым.
Как сообщал УНН, 15 марта Верховная Рада Украины своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального Банка Украины.