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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 13250 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 32705 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38165 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 85171 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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МВФ рассчитывает на сотрудничество с новыми главой НБУ Смолием

МВФ рассчитывает на сотрудничество с новыми главой НБУ Смолием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Международный валютный фонд Украины приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и надеется на сотрудничество с ним и регулятором. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на заявление представительства.

"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального Банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом. В последние годы НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине", - говорится в заявлении.

Постоянный представитель МВФ в Украине также отметил, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных
специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым.

Как сообщал УНН, 15 марта Верховная Рада Украины своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального Банка Украины.

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