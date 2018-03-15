МВФ розраховує на співпрацю з новими головою НБУ Смолієм
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд України вітає призначення Якова Смолія головою Національного банку України та сподівається на співпрацю з ним та регулятором. Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на заяву представництва.
“Ми вітаємо призначення Якова Смолія головою Національного Банку України і розраховуємо на співпрацю з ним та з очолюваною ним інституцією. Протягом останніх років НБУ разюче просунувся вперед у питаннях грошово-кредитної політики та оздоровлення банківської системи і постав як критично важливий якір стабільності в Україні”, — йдеться у заяві.
Постійний представник МВФ в Україні також наголосив на тому, щоби НБУ у складі команди високопрофесійних
фахівців продовжував ці зусилля і залишався незалежним.
Як повідомляв УНН, 15 березня Верховна Рада України своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного Банку України.