МВФ проинформировали об отставке В.Гонтаревой с должности главы Нацбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Международном валютном фонде были проинформированы об отставке Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ В.Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"Я давно проинформировала МВФ о своем решении, не могу сказать, что они были счастливы, нет", - сказала В.Гонтарева.
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При этом, она подтвердила информацию о том, что МВФ переносил рассмотрение вопроса выделения четвертого транша Украине в том числе и из-за нападений на отделения Сбербанка России.
"Макроэкономические прогнозы мы согласовывали, а в настоящее время эти акты вандализма распространялись и поэтому МВФ был очень обеспокоен", - отметила В.Гонтарева, добавив, что Украина взяла на себя "обязательства остановить эти акты вандализма".