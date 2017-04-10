МВФ проинформировали об отставке В.Гонтаревой с должности главы Нацбанка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50902 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104838 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161353 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118781 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117915 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113297 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104776 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107210 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103693 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154980 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
МВФ проинформировали об отставке В.Гонтаревой с должности главы Нацбанка

МВФ проинформировали об отставке В.Гонтаревой с должности главы Нацбанка

Киев  •  УНН

 • 8561 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Международном валютном фонде были проинформированы об отставке Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ В.Гонтарева, передает корреспондент УНН.

"Я давно проинформировала МВФ о своем решении, не могу сказать, что они были счастливы, нет", - сказала В.Гонтарева.

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При этом, она подтвердила информацию о том, что МВФ переносил рассмотрение вопроса выделения четвертого транша Украине в том числе и из-за нападений на отделения Сбербанка России.

"Макроэкономические прогнозы мы согласовывали, а в настоящее время эти акты вандализма распространялись и поэтому МВФ был очень обеспокоен", - отметила В.Гонтарева, добавив, что Украина взяла на себя "обязательства остановить эти акты вандализма".

Украинские Национальные Новости

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