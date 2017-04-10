МВФ проінформували про відставку В.Гонтаревої з посади голови Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Міжнародному валютному фонді були проінформовані про відставку Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України. Про це на брифінгу заявила голова НБУ В.Гонтарева, передає кореспондент УНН.
"Я давно проінформувала МВФ про своє рішення, не можу сказати, що вони були щасливі від того, ні", - сказала В.Гонтарева.
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При цьому, вона підтвердила інформацію про те, що МВФ переносив розгляд питання виділення четвертого траншу Україні в тому числі і через напади на відділення Сбербанку Росії.
"Макроекономічні прогнози ми узгоджували, а в цей час ці акти вандалізму поширювалися і тому МВФ був дуже занепокоєний", - зазначила В.Гонтарева, додавши, що Україна взяла на себе "зобов’язання зупинити ці акти вандалізму".