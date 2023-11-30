Мужчину, который едва не сжег заживо детей, отправили под стражу

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  19726 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  49279 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  121505 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  191746 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  181311 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  200999 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  194352 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  177247 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  164492 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  158762 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188309 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164315 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169912 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168324 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  37397 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
muzhchinu-kotorii-yedva-ne-szheg-zazhivo-detei-otpravili-pod-strazhu

Мужчину, который едва не сжег заживо детей, отправили под стражу

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 13:53  •  9514 просмотра

Read in English

Мужчина, пытавшийся спали заживо пятерых подростков, был задержан на 60 суток. Дети, облитые бензином нетрезвым мужчиной, не пострадали.

Суд избран мера пресечения в виде содержания под стражей месяцу мужчине, который совершил покушение на убийство пятерых детей на Харьковщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Мужчине, который совершил покушение на убийство детей в Красноградском районе, избрана мера пресечения. 30 ноября судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток

- говорится в сообщении полиции.

Детали

Событие произошло в селе Станичное Красноградского района 28 ноября. Местный житель умышленно состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином пять подростков в возрасте от 11 до 17 лет и поджег. Дети телесные повреждения не получили.

По данным фактом следователи Красноградского РВП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине водитель на кроссовере насмерть сбил двух военных

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Человіка, який ледь не спалив живцем дітей, відправили під варту
The man who almost burned children alive was sent to custody
Новости по теме

Мужчину, который едва не сжег заживо детей, отправили под стражу

Мужчина, пытавшийся спали заживо пятерых подростков, был задержан на 60 суток. Дети, облитые бензином нетрезвым мужчиной, не пострадали.

Криминал и ЧП •   •  9514 просмотра
Мужчину, который едва не сжег заживо детей, отправили под стражу

ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн

ГБР расследует выявление 50 тонн незарегистрированных микросхем на сумму более 65 миллионов гривен в Житомирской воинской части, подозревая хищение военного имущества во время военного положения. Чипы содержали драгоценные металлы, включая золото и серебро.

Криминал и ЧП •   •  11094 просмотра
ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн

Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины

беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Политика •   •  12930 просмотра
Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины

Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита

Зеленский обсудил потребности Украины в обороне с премьер-министром Великобритании Сунаком.

Политика •   •  15055 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита

Похищали и пытали людей: СБУ сообщила о подозрении 30 коллаборационистам из Запорожской области

СБУ разоблачила 30 коллаборационистов, которые сотрудничали с российскими войсками в Украине. Им заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Каждому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Война •   •  18874 просмотра
Похищали и пытали людей: СБУ сообщила о подозрении 30 коллаборационистам из Запорожской области

ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области

ДТЭК наросты в усилия по ликвидации последствий непогоды в Одесской области, привлекая дополнительные ресурсы.

Общество •   •  12378 просмотра
ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области

В татарстане детей привлекли к изготовлению оружия для оккупантов - СМИ

Сообщается, что в татарстане школьников заставляют изготавливать компоненты для оружия и медикаментов, используемых российскими войсками в Украине. Местные СМИ показали, как несовершеннолетние обрабатывают и собирают эти предметы перед отправкой в зону боевых действий.

Война •   •  18749 просмотра
В татарстане детей привлекли к изготовлению оружия для оккупантов - СМИ

Оккупанты отправляют на ТОТ пропагандистов, чтобы "промывать мозги" и вербовать новых дезинформаторов

россия импортирует "журналистов" и создает пропагандистские сети на оккупированных территориях, в том числе открывает "дом журналиста" в Луганске для обучения местных коллаборационистов.

Война •   •  18689 просмотра
Оккупанты отправляют на ТОТ пропагандистов, чтобы "промывать мозги" и вербовать новых дезинформаторов

россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав, есть травмированные - Херсонская ОВА

Российские войска использовали беспилотник для сброса взрывчатки на гражданских лиц в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали 22-летний и 37-летний мужчины, которые сейчас госпитализированы.

Война •   •  16726 просмотра
россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав, есть травмированные - Херсонская ОВА

рф в Черном море держит три ракетоносителя до 16 "калибров" - Силы обороны Юга

россия держит в Черном море три ракетоносителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр".

Война •   •  15734 просмотра
рф в Черном море держит три ракетоносителя до 16 "калибров" - Силы обороны Юга