Мужчину, который едва не сжег заживо детей, отправили под стражу

Суд избран мера пресечения в виде содержания под стражей месяцу мужчине, который совершил покушение на убийство пятерых детей на Харьковщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Мужчине, который совершил покушение на убийство детей в Красноградском районе, избрана мера пресечения. 30 ноября судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - говорится в сообщении полиции.

Детали

Событие произошло в селе Станичное Красноградского района 28 ноября. Местный житель умышленно состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином пять подростков в возрасте от 11 до 17 лет и поджег. Дети телесные повреждения не получили.

По данным фактом следователи Красноградского РВП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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