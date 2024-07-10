В Конотопе мужчина приговорен к 5 годам за избиение сожительницы. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Конотопской окружной прокуратурой было поддержано публичное обвинение в отношении 41-летнего мужчины, который жестоко избил свою сожительницу.

Инцидент произошел 15 марта 2024 года около 18:00 в городе Конотоп. Во время совместного употребления алкоголя между гражданскими супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина по меньшей мере три раза ударил женщину кулаком в лицо. Во время падения женщина разбила головой стекло в духовке газовой плиты. 29-летняя потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что обвиняемый уже имел 8 судимостей, именно на этой почве между ним и сожительницей возникла ссора. В суде мужчина признал свою вину и просил прощения у потерпевшей.

По приговору суда обвиняемый приговорен к 5 годам лишения свободы.

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