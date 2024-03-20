Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

На Херсонщине местный житель подорвался на мине, когда пас скот.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По поручению Олешковской окружной прокуратуры началось расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 19 марта около 10:00 возле одного из населенных пунктов Белозерской общины Херсонской области местный житель подорвался на мине. Мужчина погиб на месте взрыва во время пасечной работы.

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Правоохранительные органы прикладывают все усилия для документирования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил рф.

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