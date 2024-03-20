Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  109547 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  116819 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  189035 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141853 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134126 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132448 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191912 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191062 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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18 марта 2024, 18:47  •  189035 просмотра
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  170311 просмотра
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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  313688 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  328936 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  397430 просмотра

Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

В Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на мине во время выпаса скота.

Война •   •  1164 просмотра
Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

Более 70% городов в 134 странах не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха PM2. 5, причем Бангладеш, Пакистан и Индия являются одними из самых загрязненных, а Французская Полинезия, Маврикий и Исландия имеют самый чистый воздух.

Здоровье •   •  1559 просмотра
Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

ВСУ применили беспилотники, чтобы нанести удар по российским тягачам, которые пытались похитить танк Leopard 2 под Тернами.

Война •   •  8502 просмотра
Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

SpaceX начала продавать спутниковые лазеры для быстрой космической связи другим спутниковым компаниям, что позволяет им передавать данные между спутниками со скоростью света и обеспечивать эффективное глобальное интернет-покрытие с меньшим количеством наземных станций.

Новости Мира •   •  7686 просмотра
SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов в прифронтовых районах на востоке государства.

Война •   •  8604 просмотра
ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Косово отправит Украине пакет военной помощи, включая минометные снаряды, бронетехника и грузовики.

Война •   •  8624 просмотра
Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отклонил просьбу президента США Байдена отменить запланированную наземную атаку на Рафах в Газе, ссылаясь на необходимость уничтожения боевиков ХАМАС, которые там скрываются.

Война •   •  10318 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обсудила с компанией HD Hyundai Construction Equipment вопрос предоставления современной техники и оборудования, в том числе механизированных машин разминирования, для гуманитарного разминирования территорий, освобожденных от российской оккупации, с целью обеспечения безопасности населения.

Война •   •  8413 просмотра
Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования

Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

Вчера канадский парламент проголосовал о прекращении экспорта оружия в Израиль с разрозненным голосованием 204 против 117 голосов.

политика •   •  8833 просмотра
Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой

В Харькове полиция сумела отобрать гранату у водителя BMW, предотвратив потенциальный взрыв и спасая жизни людей.

Криминал и ЧП •   •  8445 просмотра
В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой