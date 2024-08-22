Мужчина отравился дымом во время природного пожара в Черкасской области

В Черкасской области во время природного пожара мужчина отравился продуктами горения и потерял сознание, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

Сегодня, в селе Боярка Звенигородского района, на частном земельном участке на улице Шевченко, произошел пожар сухой растительности и стерни пшеницы.

Возгорание на площади 150 квадратных метров ликвидировали местные жители до прибытия пожарных.

«Как стало известно, во время пожара мужчине стало плохо и он потерял сознание. Спасатели доставить пострадавшего в карету скорой медицинской помощи, где мужчину осмотрели врачи и госпитализировали в лечебное учреждение», - сообщили в ГСЧС.

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