МЦ "Клиника Спиженко" поддерживает инициативы молодых врачей

Данная программа расширяет спектр тех, кому “Клиника Спиженко” помогает повысить качество врачебного мастерства. На экскурсию были приглашены студенты младших курсов медицинских вузов Украины, для которых подобное мероприятие является своего рода профориентацией — знакомство с организацией работы современной онкологической клиники, услуги которой пользуются спросом не только в Украине, но и среди иностранных пациентов, ведь география “Клиники Спиженко” уже насчитывает без малого 40 стран.

Также, в МЦ “Клиника Спиженко” убеждены, что мероприятие поможет будущим врачам получить информацию для того, чтобы сделать осознанный выбор в специализации, и начать подготовку к ней еще на младших курсах.

Во время экскурсии студенты-медики посетили бункеры радиохирургической системы КиберНож и современного линейного ускорителя, амбулаторные и стационарные палаты отделения химиотерапии и гематологии, отделение инструментальной диагностики и клинико-диагностическую лабораторию. Во время общения с главным врачом “Клиники Спиженко” Антоном Шкиряком, будущие врачи получили информацию о маршруте пациента, преимущества принятого в “Клинике Спиженко” междисциплинарного консилиума, ближайших перспектив развития, составе и количестве персонала и другую информацию, которая поможет представить желаемую роль, которую каждый из присутствующих выберет для реализации своего профессионального потенциала, уже начиная с младших курсов.

После экскурсии силами Хирургического клуба Armata Manus в конференц-зале “Клиники Спиженко” прошло тестирование по физиологии, анатомии и фармакологии.

Победители тестирования получили в подарок книгу об основателе Клиники — Юрии Спиженко “На плечах титанов”, которая вышла в свет в 2017 году. А абсолютные чемпионы — Алексей Ефименко и Назар Лавровский — получили грант на участие в “Школе онкологии”, в проекте, который также будет реализован при поддержке “Клиники Спиженко”.