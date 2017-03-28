МЦ "Клиника Спиженко" поддерживает инициативы молодых врачей

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 56291 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109188 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124571 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183794 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133852 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126977 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118932 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106628 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107644 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103948 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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МЦ "Клиника Спиженко" поддерживает инициативы молодых врачей

МЦ "Клиника Спиженко" поддерживает инициативы молодых врачей

Киев  •  УНН

 • 10390 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В рамках сотрудничества МЦ "Клиника Спиженко" с объединением молодых врачей Хирургического клуба Armata Manus 10 марта состоялось совместное мероприятие - экскурсия студентов медицинских ВУЗов по "Клинике Спиженко" с последующим тестированием по физиологии, анатомии и фармакологии, передает УНН со ссылкой на пресс- службу МЦ.

Данная программа расширяет спектр тех, кому “Клиника Спиженко” помогает повысить качество врачебного мастерства. На экскурсию были приглашены студенты младших курсов медицинских вузов Украины, для которых подобное мероприятие является своего рода профориентацией — знакомство с организацией работы современной онкологической клиники, услуги которой пользуются спросом не только в Украине, но и среди иностранных пациентов, ведь география “Клиники Спиженко” уже насчитывает без малого 40 стран.

Также, в МЦ “Клиника Спиженко” убеждены, что мероприятие поможет будущим врачам получить информацию для того, чтобы сделать осознанный выбор в специализации, и начать подготовку к ней еще на младших курсах.

Во время экскурсии студенты-медики посетили бункеры радиохирургической системы КиберНож и современного линейного ускорителя, амбулаторные и стационарные палаты отделения химиотерапии и гематологии, отделение инструментальной диагностики и клинико-диагностическую лабораторию. Во время общения с главным врачом “Клиники Спиженко” Антоном Шкиряком, будущие врачи получили информацию о маршруте пациента, преимущества принятого в “Клинике Спиженко” междисциплинарного консилиума, ближайших перспектив развития, составе и количестве персонала и другую информацию, которая поможет представить желаемую роль, которую каждый из присутствующих выберет для реализации своего профессионального потенциала, уже начиная с младших курсов.

После экскурсии силами Хирургического клуба Armata Manus в конференц-зале “Клиники Спиженко” прошло тестирование по физиологии, анатомии и фармакологии.

Победители тестирования получили в подарок книгу об основателе Клиники — Юрии Спиженко “На плечах титанов”, которая вышла в свет в 2017 году. А абсолютные чемпионы — Алексей Ефименко и Назар Лавровский — получили грант на участие в “Школе онкологии”, в проекте, который также будет реализован при поддержке “Клиники Спиженко”.

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