МЦ "Клініка Спіженко" підтримує ініціативи молодих лікарів

Дана програма розширює спектр тих, кому “Клініка Спіженко” допомагає підвищити якість лікарської майстерності. На екскурсію були запрошені студенти молодших курсів медичних вузів України, для яких подібний захід є свого роду профорієнтацією — знайомство з організацією роботи сучасної онкологічної клініки, послуги якої користуються попитом не тільки в Україні, але і серед іноземних пацієнтів, адже географія “Клініки Спіженко” вже налічує без малого 40 країн.

Також, у МЦ “Клініка Спіженко” переконані, що захід допоможе майбутнім лікарям отримати інформацію для того, щоб зробити усвідомлений вибір в спеціалізації, і почати підготовку до неї ще на молодших курсах.

Під час екскурсії студенти-медики відвідали бункери радіохірургічної системи КіберНіж та сучасного лінійного прискорювача, амбулаторні і стаціонарні палати відділення хіміотерапії і гематології, відділення інструментальної діагностики та клініко-діагностичну лабораторію. Під час спілкування з головним лікарем "Клініки Спіженк“о Антоном Шкіряком, майбутні лікарі отримали інформацію про маршрут пацієнта, переваги ухваленого в “Клініці Спіженко” міждисциплінарного консиліуму, найближчих перспектив розвитку, склад і кількість персоналу та іншу інформацію, яка допоможе уявити бажану роль, яку кожен з присутніх обере для реалізації свого професійного потенціалу, вже починаючи з молодших курсів навчання.

Після завершення екскурсії силами Хірургічного клубу Armata Manus у конференц-залі “Клініки Спіженко” пройшло тестування з фізіології, анатомії та фармакології.

Переможці тестування отримали у подарунок книгу про засновника Клініки — Юрія Спіженка “На плечах титанів”, яка вийшла у світ у 2017 році. А абсолютні чемпіони — Олексій Єфименко та Назар Лавровський, — отримали грант на участь у “Школі онкології”, у проекті, який також буде реалізований за підтримки “Клініки Спіженко”.