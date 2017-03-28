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МЦ "Клініка Спіженко" підтримує ініціативи молодих лікарів

Київ • УНН

 • 10391 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У рамках співпраці МЦ "Клініка Спіженко" із об'єднанням молодих лікарів Хірургічного клубу Armata Manus 10 березня відбувся спільний захід - екскурсія студентів медичних ВУЗів по "Клініці Спіженко" з подальшим тестуванням з фізіології, анатомії та фармакології, передає УНН з посиланням на прес-службу МЦ.

Дана програма розширює спектр тих, кому “Клініка Спіженко” допомагає підвищити якість лікарської майстерності. На екскурсію були запрошені студенти молодших курсів медичних вузів України, для яких подібний захід є свого роду профорієнтацією — знайомство з організацією роботи сучасної онкологічної клініки, послуги якої користуються попитом не тільки в Україні, але і серед іноземних пацієнтів, адже географія “Клініки Спіженко” вже налічує без малого 40 країн.

Також, у МЦ “Клініка Спіженко” переконані, що захід допоможе майбутнім лікарям отримати інформацію для того, щоб зробити усвідомлений вибір в спеціалізації, і почати підготовку до неї ще на молодших курсах.

Під час екскурсії студенти-медики відвідали бункери радіохірургічної системи КіберНіж та сучасного лінійного прискорювача, амбулаторні і стаціонарні палати відділення хіміотерапії і гематології, відділення інструментальної діагностики та клініко-діагностичну лабораторію. Під час спілкування з головним лікарем "Клініки Спіженк“о Антоном Шкіряком, майбутні лікарі отримали інформацію про маршрут пацієнта, переваги ухваленого в “Клініці Спіженко” міждисциплінарного консиліуму, найближчих перспектив розвитку, склад і кількість персоналу та іншу інформацію, яка допоможе уявити бажану роль, яку кожен з присутніх обере для реалізації свого професійного потенціалу, вже починаючи з молодших курсів навчання.

Після завершення екскурсії силами Хірургічного клубу Armata Manus у конференц-залі “Клініки Спіженко” пройшло тестування з фізіології, анатомії та фармакології.

Переможці тестування отримали у подарунок книгу про засновника Клініки — Юрія Спіженка “На плечах титанів”, яка вийшла у світ у 2017 році. А абсолютні чемпіони — Олексій Єфименко та Назар Лавровський, — отримали грант на участь у “Школі онкології”, у проекті, який також буде реалізований за підтримки “Клініки Спіженко”.

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