"Мечта всех метеорологов": украинские полярники показали уникальные перламутровые облака
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Украинские полярники показали фото перламутровых облаков – уникальное явление, которое недавно они наблюдали над станцией "Академик Вернадский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.
Детали
"Недавно украинские полярники несколько раз наблюдали уникальное явление над станцией "Академик Вернадский" – перламутровые облака. Ученые шутят, что увидеть их – "мечта всех метеорологов", – говорится в сообщении.
По словам метеоролога Анжелики Ганчук, это явление формируется на большой для облаков высоте – 15-30 километров.
"Но как может образоваться облако на тех высотах атмосферы, где обычно совсем сухо? Когда здесь, возле земли, воздушный поток встречает препятствие в виде гор, образуется волна, которая на подветренной стороне горы способствует выносу влаги от земли на большие высоты, аж в лишенную других облаков стратосферу. Там при низких температурах и больших скоростях ветра влага может существовать только в виде мельчайших капелек переохлажденной воды и кристалликов льда", – отметила метеоролог.
Она добавила, что благодаря этому и возникает перламутровая красота таких облаков. Во время заката свет отражается от этих кристалликов в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета.
Напомним
В январе на горнолыжном курорте "Буковель" туристы зафиксировали чрезвычайно красивое природное явление, которое называется гало.