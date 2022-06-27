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"Мечта всех метеорологов": украинские полярники показали уникальные перламутровые облака

"Мечта всех метеорологов": украинские полярники показали уникальные перламутровые облака

Киев • УНН

 • 151100 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Украинские полярники показали фото перламутровых облаков – уникальное явление, которое недавно они наблюдали над станцией "Академик Вернадский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Детали

"Недавно украинские полярники несколько раз наблюдали уникальное явление над станцией "Академик Вернадский" – перламутровые облака. Ученые шутят, что увидеть их – "мечта всех метеорологов", – говорится в сообщении.

По словам метеоролога Анжелики Ганчук, это явление формируется на большой для облаков высоте – 15-30 километров.

"Но как может образоваться облако на тех высотах атмосферы, где обычно совсем сухо? Когда здесь, возле земли, воздушный поток встречает препятствие в виде гор, образуется волна, которая на подветренной стороне горы способствует выносу влаги от земли на большие высоты, аж в лишенную других облаков стратосферу. Там при низких температурах и больших скоростях ветра влага может существовать только в виде мельчайших капелек переохлажденной воды и кристалликов льда", – отметила метеоролог.

Она добавила, что благодаря этому и возникает перламутровая красота таких облаков. Во время заката свет отражается от этих кристалликов в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета.

Напомним

В январе на горнолыжном курорте "Буковель" туристы зафиксировали чрезвычайно красивое природное явление, которое называется гало.

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