Минздрав поменяет процедуру формирования номенклатуры медзакупок

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины инициирует внедрение передовых технологий в формирование номенклатуры медицинских закупок по лучшим мировым стандартам. Отныне предпочтение будут предоставлять тем лекарственным средствам, которые будут охватывать большее количество пациентов, будут иметь более высокую эффективность и добавленную стоимость жизни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.