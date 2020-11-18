МОЗ змінить процедуру формування номенклатури медзакупівель

"Міністерство охорони здоров’я України ініціює впровадження передових технологій у формуванні номенклатури медичних закупівель за кращими світовими стандартами. Нова процедура у формуванні номенклатури медичних закупівель фокусує увагу на їхній клінічній та економічній ефективності. Відтепер перевагу надаватимуть тим лікарським засобам, які охоплюватимуть більшу кількість пацієнтів, матимуть вищу ефективність та додану вартість життя", - йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я України Світлани Шаталової, це помітно зекономить кошти у системі державних закупівель та обов’язково вплине на тривалість життя насамперед тих, хто страждає від важких захворювань.

"Зокрема, додаткові можливості у розширенні доступу пацієнтів до лікування будуть реалізовані через "договори керованого доступу" (ДКД). Цей інструмент дасть змогу прозоро та обґрунтовано забезпечити ранній доступ до лікарських засобів, насамперед, для найвразливіших категорій пацієнтів, які потребують інноваційного та дороговартісного лікування", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що команда МОЗ України запроваджує інноваційний інструмент доступу до ліків ДКД на централізованому рівні.

Нагадаємо, Кабмін переклав відповідальність за держзакупівлі медичних товарів з ДП "Медичні закупівлі України" на МОЗ.