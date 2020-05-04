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Минздрав: за сутки в Украине 418 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 16584 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Минздрав: за сутки в Украине 418 новых случаев COVID-19

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ЦОЗ, болезнь подтверждено в 855 детей и 2387 медиков.

Всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 436 случаев;
  • Волынская область - 340 случаев;
  • Днепропетровская область - 460 случаев;
  • Донецкая область - 81 случай;
  • Житомирская область - 430 случаев;
  • Закарпатская область - 531 случай;
  • Запорожская область - 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 984 случая;
  • Кировоградская область - 401 случай;
  • Киев - 1535 случаев;
  • Киевская область - 853 случая;
  • Львовская область - 506 случаев;
  • Луганская область - 37 случаев;
  • Николаевская область - 161 случай;
  • Одесская область - 427 случаев;
  • Полтавская область - 227 случаев;
  • Ровенская область - 750 случаев;
  • Сумская область - 112 случаев;
  • Тернопольская область - 896 случаев;
  • Харьковская область - 361 случай;
  • Херсонская область - 139 случаев;
  • Хмельницкая область - 116 случаев;
  • Черновицкая область - 1887 случаев;
  • Черкасская область - 312 случаев;
  • Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 года в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, ранее на карте СНБО относительно распространения коронавируса появилась информация о 12 331 случае коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

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