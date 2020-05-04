Минздрав: за сутки в Украине 418 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.
По данным ЦОЗ, болезнь подтверждено в 855 детей и 2387 медиков.
Всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 436 случаев;
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- Волынская область - 340 случаев;
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- Днепропетровская область - 460 случаев;
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- Донецкая область - 81 случай;
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- Житомирская область - 430 случаев;
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- Закарпатская область - 531 случай;
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- Запорожская область - 285 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 984 случая;
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- Кировоградская область - 401 случай;
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- Киев - 1535 случаев;
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- Киевская область - 853 случая;
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- Львовская область - 506 случаев;
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- Луганская область - 37 случаев;
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- Николаевская область - 161 случай;
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- Одесская область - 427 случаев;
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- Полтавская область - 227 случаев;
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- Ровенская область - 750 случаев;
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- Сумская область - 112 случаев;
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- Тернопольская область - 896 случаев;
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- Харьковская область - 361 случай;
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- Херсонская область - 139 случаев;
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- Хмельницкая область - 116 случаев;
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- Черновицкая область - 1887 случаев;
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- Черкасская область - 312 случаев;
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- Черниговская область - 64 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 года в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, ранее на карте СНБО относительно распространения коронавируса появилась информация о 12 331 случае коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.