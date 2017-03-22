Минздрав рассказывает о показателях заболеваемости раком не в Украине, а в Америке

Так, в частности, в публикации в процентном соотношении приведена динамика заболеваемости и смертности от онкозаболеваний в США, которая, начиная с 1991 года снижается.

Перечислены одновременно и причины положительной статистики по лечению рака, среди которых - постоянное снижение уровня курения и усовершенствование технологий по раннему выявлению и лечению.

Значительное внимание публикации уделено таким видам злокачественных новообразований, как рак легких, рак печени и рак поджелудочной железы - данные детализированы в процентном соотношении. Также, приведены показатели пятилетнего уровня выживания от всех типов рака за последние 3 года в Америке.

Отметим, что проанализировав раздел "Публикации" сайта Минздрава, журналист ИА УНН не смог найти и ознакомиться с обновленными данными по уровню заболеваемости и смертности от рака в Украине.

Более того, в Минздраве уверены, что как в 2006 году так и в 2017, в Украине ежегодно умирает почти 90 тыс. онкологических больных, из которых 35% - лица трудоспособного возраста. То есть, за 10 лет указанная статистика, по данным профильного ведомства, никоим образом не изменилась.

Добавим, что в двух ранее опубликованных на сайте Минздрава публикациях, датированных, в частности, 21 января и 3 марта 2017 года снова же рассказывается о США, уровне смертности американцев от рака и практике этой страны в диагностировании онкологии на ранних стадиях.

Как сообщал УНН, без целевой государственной программы поддержки сегодня остались 160 тыс. онкобольных украинцев.