МОЗ розповідає про показники захворюваності на рак не в Україні, а в Америці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України від 21 березня 2017 року у розділі "публікації" оприлюднена стаття присвячена показникам захворюваності та смертності від онкологічних захворювань у США, передає УНН з посиланням на МОЗ.
Так, зокрема, у публікації у процентному співвідношенні наведена динаміка захворюваності і смертності від онкозахворювань у США, яка, починаючи із 1991 року знижується.
Перераховані, водночас, і причини позитивної статистики щодо лікування раку, серед яких - постійне зниження рівня куріння та удосконалення технологій з раннього виявлення і лікування.
Вагома увага публікації приділена таким видам злоякісних новоутворень, як рак легень, рак печінки та рак підшлункової залози – дані деталізовано у процентному співвідношенні. Також, наведені показники п'ятирічного рівня виживання від усіх типів раку за останні 3 роки в Америці.
Відзначимо, що проаналізувавши розділ "Публікації" сайту МОЗ, журналіст ІА УНН не зміг знайти та ознайомитися із оновленими даними щодо рівня захворюваності та смертності від раку в Україні.
Більше того, у МОЗ переконані, що як у 2006 році так і в 2017, в Україні щорічно вмирає майже 90 тисяч онкологічних хворих, з яких 35% - особи працездатного віку. Тобто, за 10 років вказана статистика, за даними профільного відомства, жодним чином не змінилася.
Додамо, що у двох раніше оприлюднених на сайті МОЗ публікаціях, які датовані, зокрема, 21 січня та 3 березня 2017 року знову ж таки розповідається про США, рівень смертності американців від раку та практику цієї країни у діагностування онкології на ранніх стадіях.
Як повідомляв УНН, без цільової державної програми підтримки сьогодні залишилися 160 тис. онкохворих українців.