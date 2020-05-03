Минздрав предлагает смягчение карантина на основе советов ВОЗ - Степанов

"Если мы посмотрим на решение ВОЗ, то они дают очень четкий сигнал: опасность находится на очень высоком уровне, поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что все уже позади. Очень важно, чтобы мы и в дальнейшем придерживались советов специалистов, которые занимаются противоэпидемическими мероприятиями на основе анализа ситуации, в том числе в Украине. И мы очень тщательно прислушиваемся к этим советам, на основе этих советов мы предлагаем, какие смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки мы будем делать", - сказал министр.

Он напомнил, что "исходя из сегодняшней ситуации, мы планируем смягчать карантин уже начиная с 11 мая".

"Это отразится на разрешении прогулок в парках, на открытии тех или иных магазинов, салонов, парикмахерских и т.д., но с очень четким алгоритмом, как там надо себя вести", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 11913 случаев COVID-19, из них 288 - летальные.