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Минздрав планирует перераспределить 24 млн грн на пилотный проект по трансплантации

Минздрав планирует перераспределить 24 млн грн на пилотный проект по трансплантации

Киев  •  УНН

 • 14076 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует перераспределить 24 млн грн в рамках бюджетных средств на 2020 год на пилотный проект по трансплантации. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Учитывая увеличение количества учреждений, включенных в пилотный проект, а также учитывая увеличение проведенных трансплантаций, которые мы уже фиксируем, Министерство здравоохранения выступило с инициативой по перераспределению выделенных средств в пределах 2020 года в сумме 24 млн грн на пилотный проект по трансплантации", - рассказал Иващенко.

По его словам, Минздрав обработал и согласовал меморандум о взаимодействии с БФ "Украинский реестр доноров костного мозга" и ОО "iDonor". Проект меморандума предусматривает формирование коммуникационной стратегии и взаимодействие для популяризации донорства.

Напомним, ранее Иващенко сообщал, что до конца этого года в Украине предполагается проведение 88 трансплантаций костного мозга, 21 трансплантацию почки и 5 трансплантаций сердца.

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