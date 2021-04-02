Минздрав назвал регионы-лидеры по COVID-госпитализациям: Хмельницкая область первая

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В 21 области Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. "Красных" зон по распространению коронавируса все еще 11, как и накануне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

В остальных 22 регионах этот уровень превышен. В 12 из них за сутки ситуация ухудшилась - в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (122,6, больше, чем накануне), Житомирской (117,9, меньше, чем накануне) областях и в Киеве (112,1), который за минувшие сутки обогнал по этому показателю Винницкую область.

Добавим, превышение показателя уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления "оранжевого" или "красного" уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 2 апреля, учитывая показатели, выглядит так:

  • "Желтая" - один регион: Херсонская область.
  • "Оранжевая" - 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
  • "Красная" - 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

За сутки разделение на зоны не изменился.

По АР Крым и городу Севастополю данные отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. С 20 марта до 16 апреля в Киеве действуют эпидограничения "красной" карантинной зоны.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.

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