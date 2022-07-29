MOYO первым в ритейле запустил трудоустройство без бумаг

Теперь устроиться на работу в компанию можно удаленно: без бумаг, ксерокопий и заявлений. В сети говорят, что через два месяца со дня запуска проекта цифровой способ подачи документов кандидатами почти на 70% вытеснил бумажный. В MOYO рассказали о том, как реализация онлайн-шеринга документов в действии повлияла на бизнес-процессы в компании.

От собеседования к должности — в несколько кликов

25 мая в MOYO оформили первого сотрудника с помощью Дии. Весь процесс полностью автоматизирован и занимает несколько минут. После собеседования рекрутер вводит в системе номер телефона кандидата и посылает ему в мессенджер ссылку с запросом на копии цифровых документов. Кандидат переходит по ссылке в приложение Дия, подтверждает личность Дия.Подписью и нажимает кнопку «отправить». После того, как новый сотрудник поделился копиями цифровых документов (ID-карта, ИНН, по необходимости — свидетельство о рождении детей и справка ВПЛ), они автоматически попадают в систему учета кадров MOYO, где создается карточка физлица. Это экономит время сотрудникам компании и исключает ошибки при заполнении данных, а новичок может устроиться на работу полностью в режиме онлайн. Учитывая географию складов и сети магазинов ритейлера, эта инновация оказалась очень актуальной.

«С тех пор как мы интегрировали нашу учетно-кадровую систему с Дия, к команде MOYO присоединились более 40 новых сотрудников. Во время оформления мы с удовольствием сообщаем новичкам, что впереди их ждет самый быстрый прием на работу. Около 70% кандидатов воспользовались этой возможностью и оформились в MOYO без бумаг всего за несколько минут», — рассказывает Ирина Кононович, начальник отдела кадров MOYO.

В компании отмечают, что упрощенная процедура трудоустройства положительно сказывается на имидже MOYO как работодателя, а также освобождает кадровиков от излишней бумажной работы и необходимости постоянно находиться в офисе.





Инновационность как часть стратегии

Внутри каждой инновации MOYO есть внутренний запрос на постоянную оптимизацию бизнес-процессов и усовершенствование сервисов. В компании следят за тем, как быстро в Украине диджитализируются государственные услуги, и еще в прошлом году заметили, что возможности, предоставляемые Дией, могут упростить кадровый учет.

«Переход на онлайн-шеринг документов позволяет сократить затраты времени работников на сопровождение кадрового учета, минимизировать ошибки, оптимизировать поиск информации в цифровом формате, защитить обмен данными и обеспечить достоверность персональных данных претендентов, гарантированную государством. Кроме того, мы существенно сокращаем использование бумаги, которая соответствует нашему стремлению быть экосознательным бизнесом. Оптимизация расходов на канцелярию, печать и содержание архива документов — еще один приятный бонус от этой инновации», — комментирует финансовый директор MOYO Дарья Лопушняк.

«Трудоустройство без бумаг»— уже не первая инициатива компании в рамках сотрудничества с Дия. В прошлом году MOYO стал первым ритейлером техники и электроники, введя мгновенное оформление кредитов с помощью приложения Дия, то есть, без бумажных документов. Также компания присоединилась к проекту Минцифры по популяризации цифровой грамотности в Украине.

«Мы продаем технику и электронику: интерес к инновациям заложен в нашу ДНК и является частью нашей стратегии. Мы действительно хотим жить в цифровом государстве и быть его частью», — объясняет Валентин Ивакин, генеральный директор MOYO. — «Наша компания рада быть флагманом перемен в украинском ритейле. Сегодня мы первыми в сфере ритейла перевели оформление сотрудников в цифру и оптимизировали ряд процессов в компании, но главное — это впечатление о MOYO, которое появляется у новых сотрудников с самого начала работы с нами. Ведь еще никогда оформление на работу не было таким простым и современным».