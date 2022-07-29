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MOYO першим у ритейлі запустив працевлаштування без паперів

MOYO першим у ритейлі запустив працевлаштування без паперів

Київ • УНН

 • 209157 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Мережа магазинів MOYO стала першим роботодавцем в українському ритейлі, який спростив процедуру оформлення нових співробітників і приймає копії цифрових документів у застосунку Дія.

Відтепер влаштуватись на роботу в компанію можна віддалено: без паперів, ксерокопій і заяв. У мережі кажуть, що за два місяці з дня запуску проєкту цифровий спосіб подачі документів кандидатами майже на 70% витіснив паперовий. У MOYO розповіли про те, як реалізація онлайн-шерингу документів у Дії вплинула на бізнес-процеси в компанії.

Від співбесіди до посади — в кілька кліків

25 травня в MOYO оформили першого співробітника за допомогою Дії. Весь процес повністю автоматизований і займає кілька хвилин. Після співбесіди рекрутер вводить у системі номер телефону кандидата і надсилає йому в месенджер посилання з запитом на копії цифрових документів. Кандидат переходить за посиланням у застосунок Дія, підтверджує особу Дія.Підписом і натискає кнопку «відправити». Після того, як новий співробітник поділився копіями цифрових документів (ID-картка, ІНН, за потребою — свідоцтво про народження дітей та довідка ВПО), вони автоматично потрапляють в систему обліку кадрів MOYO, де створюється картка фізособи. Це заощаджує час працівникам компанії та виключає помилки при заповненні даних, а новачок може влаштуватись на роботу повністю в режимі онлайн. З огляду на географію складів та мережі магазинів ритейлера, ця інновація виявилась дуже актуальною.

«Відтоді, як ми інтегрували нашу обліково-кадрову систему з Дією, до команди MOYO приєдналися більше 40 нових співробітників. Під час оформлення ми з задоволенням повідомляємо новачкам, що попереду на них чекає найшвидший прийом на роботу. Близько 70% кандидатів скористалися цією можливістю і оформилися в MOYO без жодних паперів всього за кілька хвилин», — розповідає Ірина Кононович, начальник відділу кадрів MOYO. У компанії відзначають, що спрощена процедура працевлаштування позитивно позначається на іміджі MOYO як роботодавця, а також звільняє кадровиків від зайвої паперової роботи і необхідності постійно перебувати в офісі.

Інноваційність як частина стратегії

Всередині кожної інновації MOYO є внутрішній запит на постійну оптимізацію бізнес-процесів і вдосконалення сервісів. У компанії слідкують за тим, як швидко в Україні діджіталізуються державні послуги, і ще минулого року зауважили, що можливості, які надає Дія, можуть спростити кадровий облік.

«Перехід на онлайн-шеринг документів дозволяє скоротити витрати часу працівників на супровід кадрового обліку, мінімізувати помилки, оптимізувати пошук інформації в цифровому форматі, захистити обмін даними і забезпечити достовірність персональних даних претендентів, гарантовану державою. Крім цього, ми суттєво скорочуємо використання паперу, що відповідає нашому прагненню бути екосвідомим бізнесом. Оптимізація витрат на канцелярію, друк та утримання архіву документів — ще один приємний бонус від цієї інновації», — коментує фінансовий директор MOYO Дар’я Лопушняк.

«Працевлаштування без паперів» — вже не перша ініціатива компанії в межах співпраці з Дією. Минулого року MOYO став першим ритейлером техніки та електроніки, який запровадив миттєве оформлення кредитів за допомогою застосунку Дія, тобто, без паперових документів. Також компанія долучилася до проєкту Мінцифри з популяризації цифрової грамотності в Україні.

«Ми продаємо техніку та електроніку: інтерес до інновацій закладений у нашу ДНК і є частиною нашої стратегії. Ми справді хочемо жити в цифровій державі і бути її частиною», — пояснює Валентин Івакін, генеральний директор MOYO. — «Наша компанія рада бути флагманом змін в українському ритейлі. Сьогодні ми першими у сфері ритейлу перевели оформлення співробітників в цифру та оптимізували ряд процесів в компанії, але головне — це враження про MOYO, яке з’являється у нових співробітників з самого початку роботи з нами. Адже ще ніколи оформлення на роботу не було таким простим і сучасним».

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