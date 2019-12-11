Языковой омбудсмен: украинизация - это нечто насильственное

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Превратится ли языковой омбудсмен в языкового жандарма? Ждать ли штрафов и даже арестов за употребление иного, кроме государственного языка, во публичных местах?.. Или все это мифы, порожденные незнанием закона? УНН пообщался с Татьяной Монаховой, недавно назначенной на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Эта должность вводится в Украине впервые в рамках принятого во времена президентства Порошенко закона о языке. Татьяна Монахова развеяла мифы об этом законе и рассказала, когда и как заработает секретариат языкового омбудсмена.

Вы - первый языковой омбудсмен в Украине, расскажите, почему вы решили претендовать на эту должность и как проходил конкурс?

Согласно закону, на должность Уполномоченного по защите украинского языка должны были быть представлены три кандидатуры: от Министерства юстиции, Министерства культуры, молодежи и спорта, Омбудсмена. Министерство юстиции сказало, что мы не выдвигаем кандидатов от нас. Осталось двое - Омбудсмен и Минкульт. Второй этап - Кабмин определяет из тех, кого предложили. Все было в соответствии с законом. Были манипуляции, что один из кандидатов прошел конкурс, а другого подали без конкурса. Нет, каждый из кандидатов проходил конкурс от того, кто их подавал.

Ко мне обратились с предложением, что есть такая должность, и мою кандидатуру рассматривает Минкульт. Для меня это было полной неожиданностью, на самом деле. Если Тараса Кременя выдвигал Омбудсмен Людмила Денисова, это была ее кандидатура, то в Кабмине было немало кандидатов. Мы все подавали документы, мы проходили собеседование, мы писали мотивационные письма, формулировали свое видение этой работы, должности и тому подобное. Я подалась на конкурс, подала документы, и затем министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил о том, что Минкульт принял решение выдвинуть мою кандидатуру, а потом было голосование на Кабинете министров. Оба кандидата выступили. Нас заслушали, а затем голосованием назначили меня. Это очень резкий поворот в моей судьбе, но я чувствую, что к этому шла всю жизнь. Почти всю свою взрослую жизнь посвящала украинскому языку: я его исследовала, как ученый, я его преподавала, как учитель, я на нем общалась в русскоязычной среде, теперь я выхожу на новый уровень - исполнительной ветви власти, теперь мы будем внедрять закон о языке, мониторить его выполнение и защищать языковые права украинцев. Действительно, это прежде всего соблюдение закона, но еще и изменение отношения граждан Украины к закону о языке, есть вокруг закона много спекуляций, много ложных толкований, людей запугали. Никто не читал закон, к сожалению. Найдите текст закона, его легко найти, просто ознакомьтесь самостоятельно, чтобы никто не смог манипулировать вашей точкой зрения.

Каким образом Вы планируете выполнять свои обязанности? Это будет какая-то горячая линия? Мониторинг?

Будет секретариат, будет юридический отдел. Юристы будут заниматься всеми жалобами, судами, разбирательствами. Понятно, что я с ними сотрудничаю. Также будет аналитический отдел, он будет заниматься мониторингом выполнения закона, лингвистическими экспертизами. Будет пресс-служба, которая будет отвечать за связь с общественностью и заниматься социальными сетями. И, фактически, секретариат, в законе это прописано, что эти функции по обеспечению выполнения закона возложены на секретариат: на моих представителей и на меня. То есть это будет целый аппарат, который помогает мне выполнять закон. Юристы - рассматривают жалобы, представители языкового омбудсмена в регионах - собирают жалобы на местах, выезжают на место, если конфликтная ситуация. Это будет коллективная работа.

Как эти жалобы будут к Вам попадать?

Они могут быть в электронной форме, однозначно будет портал омбудсмена, будут страницы в социальных сетях, будет электронная форма, мы все это сделаем. К концу 6 месячного срока все должно заработать. И в бумажном варианте можно будет послать письмо, мы отвечаем на все запросы в сроки установленные законом.

То есть все это будет работать через 6 месяцев?

Создание секретариата надо сделать как можно быстрее, это я вступаю в полную силу своих полномочий через 6 месяцев.

То, в своем обзоре Вы писали, что для украинизации нужен кнут и пряник - объясните этот тезис.

Сразу говорим, что украинизация - плохое слово. В Украине украинизация - это нечто насильственное. Наша цель способствовать распространению украинского языка во всех сферах публичного общения, на всей территории Украины. То, что я называю кнут - это такое выражение крылатое - "кнут и пряник". Очевидно, не стоит его было употреблять, потому что на этом акцентируют. Мы говорим, есть четкие жесткие методы - есть закон, и он предусматривает административную ответственность - систему штрафов, которая вступит в силу не сразу, а через два-три года. И за это время мы должны людей мотивировать, объяснять, что нечего бояться. Никто не будет отбирать ваш родной язык: говорите дома, с друзьями, на работе, но не с клиентами, а между собой. В частном общении вы говорите, как вам нужно. На улице хватать людей и сажать за то, что они говорят по-русски никто не будет. Нет уголовной ответственности. Людей напугали. Мне кажется, что с одной стороны закон и выполнения закона, с другой стороны - это выполнение гуманитарной работы, разъяснения. Его (закон - ред.) же не читают, надо объяснить, что не надо бояться, надо дать возможность выучить украинский язык. Надо через искусство, культуру... люди вышли из кинотеатра, посмотрели фильм в классном дубляже на украинском, они на цитаты разбирают какие-то смешные фразы, названия. И так, постепенно они привыкают к этому языку, незаметно начинают говорить. Речь идет об этом, чтобы это было с любовью, по доброй воле. С одной стороны есть принуждение - это закон, с другой стороны - добрая воля людей.

Есть ли у вас уже предложения правительству по улучшению государственной политики по защите украинского языка?

Предложение одно - начнем выполнять закон. Мы начинаем его выполнять, он постепенно вступает в силу со временем мы собираем первые результаты, социологию, реакцию общества, нам нужен фактаж. Когда мы будем иметь первые результаты, то можно говорить: здесь надо корректировать, здесь уточнять, что-то изменить, здесь не становится лучше, а только хуже. Сейчас не о чем говорить, есть закон, он действующий, начинаем его выполнять.

Бывает, что нардепы и высокопоставленные лица публично говорят по-русски. Они подпадают под действие ваших полномочий?

Это нарушение языкового закона. У нас все чиновники, судьи, все учителя... законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия - это то, где украинский язык должен быть базовыми настройками. Поэтому мы будем рассматривать жалобы, если кто-то будет жаловаться... мы будем мониторить выполнение языкового закона, и сами будем делать им замечания. После первого замечания, если нарушения продолжаются - будет система штрафов. Максимум сегодня - это 11 600 гривен.

Вы планируете сотрудничать с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания? Каким образом?

В законе предусмотрены квоты на радио и телевидении. Деятельность телевидения и радио, СМИ и прессы в Украине регулируются соответствующими законами. Очевидно, мы с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания будем совместно мониторить выполнение квот, будем, возможно, советоваться по эффективному внедрению этого закона в медиаполе.

Вы возглавляли кафедру журналистики и сейчас получили должность языкового омбудсмена. Какова ваша позиция относительно желания действующей власти увеличить государственное регулирование в СМИ?

Я категорически против цензуры. В законе есть такой пункт, о принятии суржика, инвективной лексики и осквернение языка в публичном пространстве. Здесь мы тоже разграничиваем, есть искусство, постмодернисты пишут инвективной лексикой. Подервянский (Лесь Подервянский - украинский художник, автор сатирических пьес - ред.) выступает. Оскорбляет ли он этим украинский язык? Поэтому ко всему нужно подходить индивидуально, каждый кейс разбирать, давать лингвистическую экспертизу. Надо тоже внимательно прочитать, что предлагает Минкульт, каким образом они собираются это регулировать. Ввести ответственность за распространение фейковых новостей? Это фактически соблюдения журналистских стандартов, если от журналистов требуют соблюдения стандартов, то я "за", но я против цензуры.

Как вы оцениваете новое правописание?

Правописанием занимается Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Я, как лингвистка, люблю все богатство и разнообразие, мне нравятся украинские диалекты. Я смеюсь, такой Доктор Падлюччо (Брыных Михаил Сергеевич - украинский журналист, писатель, эссеист, редактор - ред.), он написал книгу на суржике "Шедевры украинской литературы", мне очень смешно, и это не оскорбляет украинский язык. Но у каждого свое чувство юмора, чувство меры. Поэтому Национальная комиссия по стандартам украинского языка выработает... это уже будет закон, правописание будет использоваться. У нас много вариантов правописания, закон о сдаче экзамена по украинскому языку - это их парафия, они этим занимаются. Я буду участвовать в обсуждении. Я за то, чтобы украинский язык не ограничивали.