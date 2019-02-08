Москалькова заявила, что состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья украинских военнопленных моряков медики оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
Так, Омбудсмен проинформировала, что получила ответ от своей российской коллеги Татьяны Москальковой обращение относительно украинских военнопленных.
"Российский омбудсмен уверяет, что состояние здоровья моряков медики оценивают как удовлетворительное. Но, опять же, никакого официального подтверждения в виде медицинской справки нет!" - написала Денисова.
По ее словам, ранены Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко так же по-прежнему нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве. Кроме того, в медицинской помощи нуждаются не только они, но и другие наши моряки.
"Мы и дальше будем настаивать на переводе трех раненых моряков на лечение в третюю (нейтральную) страну и безусловном освобождении всех пленных моряков, согласно Третьей Женевской Конвенции "Об обращении с военнопленными" от 12 августа 1949 года", - отметила Омбудсмен.
Как сообщал УНН, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья шести пленных украинских моряков ухудшается.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.