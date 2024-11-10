Мощные взрывы на военном складе рф: ВСУ осуществили удар по складам боеприпасов на территории брянской области
Киев • УНН
ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов 1060-го центра материально-технического обеспечения РФ в Брянской области. Зафиксировано не менее 8 взрывов и две точки возгорания на территории воинской части.
Зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов и две точки возгорания на территории воинской части ВС РФ.
Пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области, РФ. Зафиксировано не менее 8 взрывов - информирует пресс-служба Генштаба ВС Украины.
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Также указывается о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части. Кроме того обнаружены признаки вторичной детонации.
По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются, передает ведомство.
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