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Мораес о решении УЕФА: я отдам всего себя ради сборной Украины

Мораес о решении УЕФА: я отдам всего себя ради сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 9521 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА, которым его натурализация в Украине была признана законной. Слова благодарности за поддержку в адрес ФФУ и Андрея Шевченко футболист написал на своей странице в Instagram, передает УНН.

"Сегодня УЕФА отклонил протесты Федераций футбола Португалии и Люксембурга по так называемому делу Мораеса. И я очень рад получить эту приятную весть! Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента ФФУ, команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня.

Но теперь, когда все закончилось, я хочу поблагодарить вас за поддержку. И спасибо за вашу веру! В частности, я хотел бы выразить благодарность Федерации футбола Украины и главному тренеру Андрею Шевченко, которые максимально поддерживали меня в этот трудный период карьеры. Я отдам всего себя ради национальной сборной Украины. Слава Украине! Героям слава!" - написал Мораес.

Напомним, УЕФА вынес вердикт по "делу Мораеса", отклонив протесты сборных Португалии и Люксембурга по сборной Украины. Таким образом, команда Андрея Шевченко не будет лишена турнирных очков и остается лидером своей группы в квалификации Евро-2020.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", - заявил по этому поводу президент ФФУ Андрей Павелко.

Украинские Национальные Новости

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