Мораес про рішення УЄФА: я віддам всього себе заради національної збірної України

"Сьогодні УЄФА відхилив протести Федерацій футболу Португалії та Люксембургу по так званій справі Мораеса. І я дуже радий отримати цю приємну звістку! Це був дуже складний період для усіх нас: для України, президента ФФУ, команди, головного тренера і наших фанатів. І, звичайно, для мене.

Але тепер, коли все закінчилося, я хочу подякувати вам за підтримку. І спасибі за вашу віру! Зокрема, я хотів би висловити подяку Федерації футболу України та головному тренеру Андрію Шевченку, які максимально підтримували мене у цей важкий період кар'єри. Я віддам всього себе заради національної збірної України. Слава Україні! Героям слава!" – написав Мораес.

Нагадаємо, УЄФА виніс вердикт у "справі Мораеса", відхиливши протести збірних Португалії та Люксембургу щодо збірної України. Таким чином, команда Андрія Шевченка не буде позбавлена турнірних очок і залишається лідером своєї групи у кваліфікації Євро-2020.

"Це перемога Мораеса і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців — справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА. А Жуніор вже довів, що є її патріотом. Адже у той час, коли чимало футболістів після початку війни на Донбасі покинули Україну, Мораес залишився вірним нашій країні, обравши її новою батьківщиною для своєї сім’ї і зробивши свідомий громадянський вибір на користь нашої держави", - заявив з цього приводу президент ФФУ Андрій Павелко.