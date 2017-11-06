Мониторинг: на отдельных АЗС выросла стоимость горючего и ДТ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 6 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,79 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 27,79 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 29,99, а ДТ - в среднем 26,31 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,58 грн за литр, А-95 - 27,48 грн за литр, А-95 + - 28 84 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 25,74 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,40 грн за литр, А-95 - 25,89, А-95 + - 26,54 грн за литр и ДТ - 23,75 грн за литр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появилась независимая лаборатория, которая определяет цетановое число ДТ
Цены на сжиженный газ:
на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,12 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,67 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,27 грн на литр.
Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не меньше водителей.