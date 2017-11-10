Мониторинг АЗС: цены горючего медленно, но продолжают расти

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 27,89 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,09, а ДТ - в среднем 26,41 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,58 грн за литр, А-95 - 27,48 грн за литр, А-95 + - 28 84 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 25,74 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,62 грн за литр, А-95 - 26,10, А-95 + - 26,61 грн за литр и ДТ - 23,97 грн за литр.

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Цены на сжиженный газ

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,06 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,62 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,22 грн на литр.

Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не меньше водителей.