Монетизация субсидий: ОСМД и Минфин нашли пути решения проблем
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Представители ОСМД и ЖСК договорились с Министерством финансов о закрытии открытых в 2018 году казначейских счетов ОСМД и ЖСК для получения льгот и субсидий, а также о ликвидации долгов за возмещение льгот и субсидий по всем вкладам ОСМД за 2017 год. К такому решению пришли участники рабочей группы по вопросам реализации первого этапа монетизации субсидий, заседание которого состоялось 13 февраля, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства финансов.
"Стороны договорились, что будет решена проблемная ситуация с казначейскими счетами, открытыми ОСМД в 2018 году для получения льгот и субсидий. Эти счета будут закрыты. Кроме того, до конца февраля 2018 года будет полностью снят вопрос задолженности: долги за возмещение льгот и субсидий по всем вкладам ОСМД за 2017 будут погашены на текущие счета ОСМД в банках", - говорится в сообщении.
Также стороны договорились о том, что монетизация льгот и субсидий должна быть введена с января 2018 года, с фактической выплатой средств гражданам с 1 апреля 2018 года в случае одобрения соответствующего проекта постановления на заседании правительства.
В то же время частично несогласованной осталась позиция сторон по объемам монетизации. Представители ОСМД настаивают на монетизации льгот и субсидий, начисляемых на все взносы (расходы), уплачиваемых гражданами в ОСМД.
Однако Минфин предлагает ввести монетизацию только субсидий (без льгот) и только на расходы по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот.
"Важно, что и у Минфина, и у ОСМД/ЖСК в данном случае общая цель: реальная монетизация субсидий. Мы вместе ищем оптимальный вариант системы финансирования жилищно-коммунальных субсидий для нашей страны. И мы его нашли. Завтра (14 февраля - ред.) на заседании правительства я вынесу на рассмотрение проект изменений по Постановления №256, что снимет большую часть спорных вопросов, которые озвучили представители ОСМД/ЖСК", - отметил министр финансов Александр Данилюк.
Напомним, Минфин решил проблему с возмещением предприятиям ЖКХ льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.