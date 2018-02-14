Монетизация субсидий: ОСМД и Минфин нашли пути решения проблем

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Представители ОСМД и ЖСК договорились с Министерством финансов о закрытии открытых в 2018 году казначейских счетов ОСМД и ЖСК для получения льгот и субсидий, а также о ликвидации долгов за возмещение льгот и субсидий по всем вкладам ОСМД за 2017 год. К такому решению пришли участники рабочей группы по вопросам реализации первого этапа монетизации субсидий, заседание которого состоялось 13 февраля, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства финансов.