Монетизація субсидій: ОСББ і Мінфін знайшли шляхи вирішення проблем

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Представники ОСББ і ЖБК домовились з Міністерством фінансів про закриття відкритих у 2018 році казначейських рахунків ОСББ та ЖБК для отримання пільг і субсидій, а також про ліквідацію боргів за відшкодування пільг і субсидій за всіма внесками ОСББ за 2017 рік. До такого рішення дійшли учасники робочої групи з питань реалізації першого етапу монетизації субсидій, засідання якої відбулось 13 лютого, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.