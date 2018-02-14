Монетизація субсидій: ОСББ і Мінфін знайшли шляхи вирішення проблем
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Представники ОСББ і ЖБК домовились з Міністерством фінансів про закриття відкритих у 2018 році казначейських рахунків ОСББ та ЖБК для отримання пільг і субсидій, а також про ліквідацію боргів за відшкодування пільг і субсидій за всіма внесками ОСББ за 2017 рік. До такого рішення дійшли учасники робочої групи з питань реалізації першого етапу монетизації субсидій, засідання якої відбулось 13 лютого, передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.
“Сторони домовились, що буде вирішена проблемна ситуація із казначейськими рахунками, відкритими ОСББ у 2018 році для отримання пільг і субсидій. Ці рахунки будуть закриті. Крім того, до кінця лютого 2018 року буде повністю зняте питання заборгованості: борги за відшкодування пільг і субсидій за всіма внесками ОСББ за 2017 рік будуть погашені на поточні рахунки ОСББ в банках”, — сказано у повідомленні.
Також сторони домовились про те, що монетизація пільг і субсидій має бути запроваджена з січня 2018 року, з фактичною виплатою коштів громадянам з 1 квітня 2018 року у разі схвалення відповідного проекту постанови на засіданні уряду.
Водночас частково неузгодженою залишилася позиція сторін щодо обсягів монетизації. Представники ОСББ наполягають на монетизації пільг і субсидій, що нараховуються на всі внески (витрати), що сплачуються громадянами в ОСББ.
Проте Мінфін пропонує запровадити монетизацію лише субсидій (без пільг) і лише на витрати з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
“Важливо, що і в Мінфіну, і в ОСББ/ЖБК в даному випадку спільна мета: реальна монетизація субсидій. Ми разом шукаємо оптимальний варіант системи фінансування житлово-комунальних субсидій для нашої країни. І ми його знайшли. Завтра (14 лютого - ред.) на засіданні уряду я винесу на розгляд проект змін по Постанови №256, що зніме більшу частину спірних питань, які озвучили представники ОСББ/ЖБК”, — зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Нагадаємо, Мінфін вирішив проблему з відшкодуванням підприємствам ЖКГ пільг та субсидій, наданих населенню на оплату житлово-комунальних послуг.